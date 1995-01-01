⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Нижний Новгород», «Краснодар» и «Спартак» встретятся завтра

Зениту, Быкам, Крыльям победы. А так же победы в остальных матчах гостям. )))))))))))
Сегодня, 19 ноября, матчем «Зенит» – «Нижний Новгород» откроется 15-й тур РПЛ.
Завтра «Крылья Советов» примут «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится со «Спартаком».
Россия. РПЛ. 15-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород
19 ноября, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
20 ноября, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)
20 ноября, 16:30 мск
20 ноября, 19:00 мск
21 ноября, 14:00 мск
21 ноября, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)
21 ноября, 16:30 мск
21 ноября, 19:30 мск