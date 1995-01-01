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    ⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Нижний Новгород», «Краснодар» и «Спартак» встретятся завтра

    Сегодня, 19 ноября, матчем «Зенит»«Нижний Новгород» откроется 15-й тур РПЛ.

    Завтра «Крылья Советов» примут «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится со «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород

    19 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    20 ноября, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)

    20 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Спартак (Москва)

    20 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа

    21 ноября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Химки

    21 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    21 ноября, 16:30 мск

    Сочи – Рубин (Казань)

    21 ноября, 19:30 мск

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +589

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 20 минут назад

      Зениту, Быкам, Крыльям победы. А так же победы в остальных матчах гостям. )))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8423

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Первые комменты из двух лагерей ( КБ и Зенит ).
      Дебилы , как же скучаете друг по другу.
      Ума хватает только на оскорбление ?
      Не позорьте свои клубы и закройте пасти, Животные.

      1
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      Рейтинг: +95

      Федотов - слизь > Alekxei Z. 1 час назад

      Переодетое латентное бомжацкое пе.д.рило

      2
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      Рейтинг: +95

      Федотов - слизь 2 часа назад

      Бзденит анально примет от Нижнего ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1388

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Быкам разгромной победы над лузером срамтаком. Гыгыгы

      6
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