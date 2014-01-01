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    ⚽ РПЛ. Тур стартовал с крупной победы «Зенита» над «Нижним Новгородом»

    Накануне, 19 ноября, матчем «Зенит»«Нижний Новгород» (5:1) открылся 15-й тур РПЛ.

    Сегодня, 20 ноября, «Крылья Советов» примут «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится со «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    20 ноября, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)

    20 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Спартак (Москва)

    20 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа

    21 ноября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Химки

    21 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    21 ноября, 16:30 мск

    Сочи – Рубин (Казань)

    21 ноября, 19:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

    Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14386

      paracetamol 1 час назад

      Зенит показал, кто в доме хозяин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2779

      lordmrv 1 час назад

      ДЕВОЧКИ ЖЕСТКО ПОИГРАЛИ ДРУГ С ДРУГОМ)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2779

      lordmrv > lordmrv 1 час назад

      ******, сорян за капс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14386

      paracetamol 8 часов назад

      Быки свиням напихают!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2779

      lordmrv > paracetamol 1 час назад

      сон что ли видел? держи своё очко **********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -82

      Аден 12 часов назад

      Нижнему победы над бЗденитищем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +608

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 14 часов назад

      Зениту, Быкам, Крыльям победы. А так же победы в остальных матчах гостям. )))))))))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8433

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Первые комменты из двух лагерей ( КБ и Зенит ).
      Дебилы , как же скучаете друг по другу.
      Ума хватает только на оскорбление ?
      Не позорьте свои клубы и закройте пасти, Животные.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      Федотов - слизь > Alekxei Z. 15 часов назад

      Переодетое латентное бомжацкое пе.д.рило

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12941

      ilichkadr > Федотов - слизь 14 часов назад

      Идиотизм в своих глубинных корнях сакрален.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      neim > Alekxei Z. 7 часов назад

      Согласен. Зачем же соревноваться в том, кто больше грязи выльет на головы оппонентов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      neim > Федотов - слизь 6 часов назад

      Поделись опытом, как картинки вставить сюда удается ? А еще и видео где-то от тебя было. Я вот только смайлики с телефона научился вставлять ... 🤧🤧🤧

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2779

      lordmrv > ilichkadr 1 час назад

      Напиши это уродам типа парацетамол, литейный, палквротец и иже с ними

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Федотов - слизь 16 часов назад

      Бзденит анально примет от Нижнего ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26061

      пьяныйхоровод > Федотов - слизь 8 часов назад

      То что ты принимаешь от "нижнего" ещё не значит , что так должен делать кто-то другой .

      0
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      Рейтинг: +1563

      ПалкоВводецъ 16 часов назад

      Быкам разгромной победы над лузером срамтаком. Гыгыгы

      11
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