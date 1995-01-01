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    ⚽ РПЛ. «Сочи» играет с «Рубином», «Динамо» разгромило «Арсенал», ЦСКА и «Химки» голов не забили

    Сегодня, 21 ноября, 15-й тур чемпионата России продолжается четырьмя матчами.

    «Ростов» и «Уфа» победителя не выявили (2:2), равно как и ЦСКА с «Химками» (0:0). «Динамо» крупно обыграло «Арсенал» (5:1).

    «Сочи» принимает «Рубин».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Сочи – Рубин (Казань)

    21 ноября, 19:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.

    Удаления: Мурило, 36 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.

    ЦСКА (Москва) – Химки – 0:0

    Удаления: Фукс, 15 – нет.

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

    Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии43
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      Рейтинг: +8042

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Спасибо, Рубин!
      Считаю, что 3-1 - по праву! Пусть и отменили...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54357

      portero 7 минут назад

      Хозяева в этом туре слишком много слили..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54357

      portero 20 ноября, 16:05

      Хозява должны выигрывать в этом туре.
      Но уже Самара не смогла...
      Посмотрим на дальнейшие сюрпризы.

      1
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      Рейтинг: +14418

      paracetamol 20 ноября, 13:21

      Надеюсь быки растопчут свиней. Сегодня последний день работы тренера в свинарнике.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4541

      Semenycch 20 ноября, 12:54

      Модераторы, недоделанные, у Дзюбы по системе гол + пас 13 очков!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11499

      Cleaner 20 ноября, 12:40

      Какая боль, какая боль
      Краснодар - Спартак будет 5:0!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      Спартач80 > Cleaner 20 ноября, 15:18

      Ставлю 10000,что счёт будет другим...Принимаешь,или ты балаболка конявая?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11499

      Cleaner > Спартач80 20 ноября, 15:29

      Может и другим. Но ненамного. И победит однозначно сильнейший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4541

      Semenycch 20 ноября, 12:30

      Быки, свиньи Вам не товарищи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Фёдор Горюнов 20 ноября, 10:14

      Братья Кержаковы Договорились...

      2
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      Рейтинг: +54357

      portero > Фёдор Горюнов 20 ноября, 10:26

      игроки не знали о чём договорились братья.
      Керж скорее договорился с тем у кого они очки отобрали, уж больно странные игры, соперники никак не хотели забивать НН...
      футбол однако фарт Кержа закончился, паковать чемоданы НН в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +12977

      ilichkadr 20 ноября, 08:49

      Как стартовал тур с крупным счётом, так и закончится с крупным. Вариантов более, чем достаточно.

      1
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      Рейтинг: +88

      Suvorov51 20 ноября, 08:05

      надеюсь что валера продолжит работать в сборной. сейчас и близко никого нет кто бы мог руководить сборной. был абрек от него все беды. так как был шматько который его туда и воткнул. а теперь после того как тот там натворил хотите чтобы валера вам сразу все выиграл. хорошо что вышли на второе место и сможем радовать людей своим футболом весной

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      Рейтинг: +11499

      Cleaner > Suvorov51 20 ноября, 12:44

      Валера уже "порадовал" российских болельщиков осенью. Пустословием и борьбой с Дзюбой. ХВАТИТ с нас Валеры! Карпин - это тупик. Это было ясно со дня его назначения в сборную. Не может тренер, который НЕ ТЯНЕТ даже в Ростове, наладить игру сборной...(

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      Рейтинг: +4879

      Виталий Орехов > Cleaner 20 ноября, 14:58

      Артём, успокойтесь уже!

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