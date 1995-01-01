⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», «Локомотив» встретится с «Ахматом», «Крылья» сыграют с «Уралом»

Модераторы, недоделанные, у Дзюбы по системе гол + пас 13 очков!
Сегодня, 20 ноября, 15-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
«Крылья Советов» примут «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится со «Спартаком».
Россия. РПЛ. 15-й тур
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
20 ноября, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)
20 ноября, 16:30 мск
20 ноября, 19:00 мск
21 ноября, 14:00 мск
21 ноября, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)
21 ноября, 16:30 мск
21 ноября, 19:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.
Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).