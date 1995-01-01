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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», «Локомотив» встретится с «Ахматом», «Крылья» сыграют с «Уралом»

    Сегодня, 20 ноября, 15-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    «Крылья Советов» примут «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится со «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    20 ноября, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный)

    20 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Спартак (Москва)

    20 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа

    21 ноября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Химки

    21 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    21 ноября, 16:30 мск

    Сочи – Рубин (Казань)

    21 ноября, 19:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

    Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии36
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      Рейтинг: +4511

      Semenycch 11 минут назад

      Модераторы, недоделанные, у Дзюбы по системе гол + пас 13 очков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner 24 минуты назад

      Какая боль, какая боль
      Краснодар - Спартак будет 5:0!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4511

      Semenycch 35 минут назад

      Быки, свиньи Вам не товарищи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Фёдор Горюнов 2 часа назад

      Братья Кержаковы Договорились...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54277

      portero > Фёдор Горюнов 2 часа назад

      игроки не знали о чём договорились братья.
      Керж скорее договорился с тем у кого они очки отобрали, уж больно странные игры, соперники никак не хотели забивать НН...
      футбол однако фарт Кержа закончился, паковать чемоданы НН в ФНЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12948

      ilichkadr 4 часа назад

      Как стартовал тур с крупным счётом, так и закончится с крупным. Вариантов более, чем достаточно.

      1
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      Рейтинг: +57

      Suvorov51 5 часов назад

      надеюсь что валера продолжит работать в сборной. сейчас и близко никого нет кто бы мог руководить сборной. был абрек от него все беды. так как был шматько который его туда и воткнул. а теперь после того как тот там натворил хотите чтобы валера вам сразу все выиграл. хорошо что вышли на второе место и сможем радовать людей своим футболом весной

      2
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner > Suvorov51 21 минуту назад

      Валера уже "порадовал" российских болельщиков осенью. Пустословием и борьбой с Дзюбой. ХВАТИТ с нас Валеры! Карпин - это тупик. Это было ясно со дня его назначения в сборную. Не может тренер, который НЕ ТЯНЕТ даже в Ростове, наладить игру сборной...(

      0
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      Рейтинг: +2835

      ААМ 5 часов назад

      Молодец против овец, а в Мальме?

      1
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      Рейтинг: +32303

      zra78 > ААМ 4 часа назад

      А в Мальме сам овца...

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      Рейтинг: +2835

      ААМ > zra78 3 часа назад

      Судя по матчу в Питере это не факт.

      4
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      Рейтинг: +9641

      Fusballer > ААМ 33 минуты назад

      Мальмё не Питер. Увидим. Хотя думаю Зенит победит.

      0
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      Рейтинг: +14394

      paracetamol 11 часов назад

      Зенит показал, кто в доме хозяин!

      1
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      Рейтинг: +2786

      lordmrv 11 часов назад

      ДЕВОЧКИ ЖЕСТКО ПОИГРАЛИ ДРУГ С ДРУГОМ)))

      1
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      Рейтинг: +2786

      lordmrv > lordmrv 11 часов назад

      ******, сорян за капс.

      0
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      Рейтинг: +343

      хряк СМ > lordmrv 2 часа назад

      7:1 было жестоко, а от НН никто, ничего м неожидал.

      0
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      Рейтинг: +14394

      paracetamol 18 часов назад

      Быки свиням напихают!

      7
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      Рейтинг: +2786

      lordmrv > paracetamol 11 часов назад

      сон что ли видел? держи своё очко **********

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      Рейтинг: +341

      FС Spаrtак > paracetamol 8 часов назад

      как я вчера в очко таонй мамаше он она орала старая перечница.а ты где был животное в это время .ах да ты прятался под столом хаххахахаха.терпило ты в чате смелая только тут писать девка в реале тебе давно бы уже хлебало набили поверь.да я только представляю тебя в реале дрищь неудачник.тебе раз дай в лоб ты же сдохнешь

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      Рейтинг: +57

      Suvorov51 > paracetamol 4 часа назад

      вполне возможно. как туляки напихали зениту

      1
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