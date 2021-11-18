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    Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог. В октябре он избил журналиста

    Суд изменил меру пресечения бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, сообщает Sport24.

    В октябре после матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4) он избил корреспондента РБК Александра Щеголева.

    Изначально суд отправил Коршунова, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, под арест до 21 декабря.

    Адвокаты экс-главы спартаковского фан-клуба обжаловали эту меру пресечения и добились его выхода под залог в размере 1 миллиона рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      bgtyuio67 50 минут назад


      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > bgtyuio67 39 минут назад

      Правильно думал. У дебилов так и есть. Думал очередная шляпа, а короче жена со сковородкой взяла над тобою верх. Н.*****.ла один, потом второй, третий, короче теперь жду выхода с больняка.

      0
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Драки эта нармальная тема ани жэ ни тёлки штоб ни драца. Для нармальнава пацана нармальна

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Gasanov Хачик 1 час назад

      Для нармальнава пацана тёлки это жесть. Отметелят так, что забудешь как тебя зовут.

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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик > ilichkadr 54 минуты назад

      Нармальнава пацана тёлка ни атмителит. Ана гатовить и убираца далжна и фсё

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Gasanov Хачик 45 минут назад

      Ты не знаешь нармальных русских телок. Они не только способны отметелить , но и заставить тебя гатовить и убираца. Будешь у них на посылках как златая рыбка.

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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик > ilichkadr 41 минуту назад

      Паэтаму в жоны и нада брать сваих а рускии тёлки для другова

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Gasanov Хачик 37 минут назад

      Ага, рабыню Изауру с фазендой самое то.

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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик > ilichkadr 28 минут назад

      Я низнаю кто такая изаура но папытался тибе абьесьнить а тибя ни панимаю

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      Рейтинг: +3449

      R_a_i_n > Gasanov Хачик 1 минуту назад

      кому должна?

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      Рейтинг: +3449

      R_a_i_n > Gasanov Хачик 1 минуту назад

      это для какова другова??

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr 1 час назад

      Неужели Лёня дал денег?

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      Рейтинг: +2205

      Блямба 2 часа назад

      Надо было бить корреспондента РТР..
      Ща бы главой фан-клуба Фиорентины был.
      Ну,через годик-другой,плюс-минус..

      0
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      Рейтинг: +3449

      R_a_i_n 2 часа назад

      Бить людей низя)

      0
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      Рейтинг: +22747

      vladimir-7 2 часа назад

      За Коршуна заплатили миллион и его выпустили, но уже вороной.

      2
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      Рейтинг: +3449

      R_a_i_n > vladimir-7 2 часа назад

      ну не всем же как вам петухами ходить??

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