Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог. В октябре он избил журналиста

Суд изменил меру пресечения бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, сообщает Sport24.

В октябре после матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4) он избил корреспондента РБК Александра Щеголева.

Изначально суд отправил Коршунова, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, под арест до 21 декабря.

Адвокаты экс-главы спартаковского фан-клуба обжаловали эту меру пресечения и добились его выхода под залог в размере 1 миллиона рублей.