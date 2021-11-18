Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог. В октябре он избил журналиста

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Суд изменил меру пресечения бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, сообщает Sport24.
В октябре после матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4) он избил корреспондента РБК Александра Щеголева.
Изначально суд отправил Коршунова, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, под арест до 21 декабря.
Адвокаты экс-главы спартаковского фан-клуба обжаловали эту меру пресечения и добились его выхода под залог в размере 1 миллиона рублей.