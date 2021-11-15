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  • Главные новости дня. Карпин не исключил уход из сборной до стыковых матчей, «ПСЖ» может продать Неймара

Главные новости дня. Карпин не исключил уход из сборной до стыковых матчей, «ПСЖ» может продать Неймара

15 ноября 2021, 23:12
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (4)
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alex1951
1637008584
Валера,если будут оскорбления от околофутбольной ,не понимающей ,толпы , Это одно ... А если пойдут от ловчевых,ярцевых,колосковых и др. подобных (которые сами ни хрена не добились,и не сделали чего то полезного)... То тогда пошли их НАХ и уходя уходи...... Правда ,после этого ,я не позавидую росфутболу!
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csdwe12
1637015370
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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Sviro
1637040408
Сборная не играла в футбол, сборная пыталась удержать счёт. И сколько помню подобных игр, когда нам было ДОСТАТОЧНО, мы постоянно продували. В играх со Словенией и Словакией было что-то похожее на футбол. Но и везение было на нашей стороне. Карпин за короткий период создал неплохую команду, но, если команда не отдаёт себя полностью игре ... Хорваты не были сильнее нас. Всё решила глупейшая ошибка кудряшова. Кто ж так играет во вратарской? Но всё ещё можно исправить. Стыковые окончательно покажут, что есть наша сборная и молодёжь, как я уже не раз говорил, получит бесценный игровой опрыт. Думаю, этот проигрыш пойдёт нам на пользу!!
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RJM555
1637047198
Взяли нытика себе на голову......
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