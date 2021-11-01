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    Мхитарян: «Перешел в «МЮ» ради денег? Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в РПЛ»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о переходе из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

    «Когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной, я захотел туда перейти. Я мечтал когда-нибудь поиграть в Англии.

    Люди говорили, что я ушел в «МЮ» только из-за денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые случаются раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу», – сказал Мхитарян.

    • Летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

    Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3876

      FENIX-SL 4 минуты назад

      ахахахахахахаха
      красиво сказано
      респект!

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