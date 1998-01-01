Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    ⚽ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы сыграет с Хорватией. Для путевки достаточно ничьей

    Сборная России завершит группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.

    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
    • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
    • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:11
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4595

      TOMSON 30 минут назад

      Не помню, чтоб подобный расклад (устраивает ничья) нам помогал и мы добивались этой ничьей. С другой стороны эта серия неудач должна же хоть когда-то в виде исключения прерываться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      Январь 59 32 минуты назад

      Для многих игроков нашей сборной сегодня момент истины. Если в воротах будет Сафонов, то это для него игра всей карьеры. Если сохранит ворота от ударов Хорватов, то может обеспечить себе хорошее будущее. Если напускает пенок, тоследом за Максименко может стать объектом язвительных насмешек. Смолов, и Ерохин могут стать национальными героями, если сильно огорчат вратаря хорватов. Головин и Миранчук просто обязаны доказать всем, что там за бугром они набрались и опыта и выносливости.
      Удачи ребята. Мы уже приготовили полный джентельменский набор и подтягиваемся к телевизорам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2917

      +50/-50 39 минут назад

      Хорваты конечно не блещут. Но мастерства у них не отобрать. Если наши прижмутся к воротам, то проиграют однозначно. А вот если подымут темп с первых минут, то сломают усташам игру. Здесь есть шанс. И, хотелось бы быстрый гол с нашей стороны. Он заставит хорватов нервничать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12844

      ilichkadr 42 минуты назад

      Если сегодня выйдем на поле с настроём:, что для путевки достаточно ничьей, то профукаем. В Сплите будет очень жарко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4316

      ЮНик 58 минут назад

      Вот и наступил момент истины. как в "Белом солнце пустыни": "Сейчас посмотрим какой это Сухов". В смысле Карпин. Если устоят и не проиграют хорватам, то орден по заслугам. Но "это фантастика, сынок!" Чтобы вице-чемпионы мира на своем поле не обыграли несыгранную сборную из игроков посредственной лиги с парочкой легионеров из далеко не ведущих евроклубов. Увы, но шансов нет. Хоть бы не разгром! В любом случае Валера достоин уважения. Вызвал весь огонь на себя. Сколько уродов будут в случае неудачи обвинять его в том, что не умолил он на коленях питерского мастурбатора соизволить играть в сборной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1540

      serglider 1 час назад

      И как всегда, в последнее время, просрем с разгромным счетом решающий матч отбора))) Если серьезно, то Карпину надо преодолеть три беды российской сборной по футболу: слабую физическую форму игроков в конце сезона, не умение настраиваться на решающие матчи и патологическую боязнь топ-сборных. При чем решение первой проблемы Карпин откровенно профукал, не обратившись к руководству РПЛ о переносе игр последнего, перед отборочными играми тура российского чемпионата...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91165
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68135
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru