⚽ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы сыграет с Хорватией. Для путевки достаточно ничьей

Не помню, чтоб подобный расклад (устраивает ничья) нам помогал и мы добивались этой ничьей. С другой стороны эта серия неудач должна же хоть когда-то в виде исключения прерываться?
Сборная России завершит группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.
- В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
- При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
- В последнем туре обе команды добились крупных побед.