⚽ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы сыграет с Хорватией

Сборная России завершит группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.