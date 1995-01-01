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    ⚽ Отбор ЧМ-2022. Россия в решающем матче группы сыграет с Хорватией

    Сборная России завершит группу отборочного цикла ЧМ-2022 встречей против Хорватии. Для завоевания путевки в финальную часть россиянам достаточно сыграть вничью. В противном случае первое место в группе займут хорваты, а Россия отправится в стыковые встречи.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сплитском стадионе «Полюд», которая начнется в 17:00 по Москве.

    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).
    • При Валерии Карпине сборная России еще не проигрывала.
    • В последнем туре обе команды добились крупных побед.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:11
    Комментарии93
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      Рейтинг: +3773

      neim 16 минут назад

      Ну что, пивом-то запаслись болельщики ? Я - да, пару литров взял. Плюс, если помогать не будет, то есть в запасе "тяжёлая" артиллерия, в виде СЭМа вкусного ))). Так что я готов !!! Вперёд Россия, покажите этим хорватам, что и мы не лыком шиты !!!

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      Рейтинг: +24249

      slavutiq70 20 минут назад

      Валера ,,,Валера ,,,верим !!!! Болеем за наших ...

      4
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      Рейтинг: +3773

      neim > slavutiq70 12 минут назад

      А я не верю в Валеру (((.
      Я верю в команду и её игроков !!!

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      Рейтинг: +24249

      slavutiq70 > neim 11 минут назад

      твоё дело ,,,

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      Рейтинг: +122

      Артём84 > neim 8 минут назад

      Команду Валера собирает и решает кому выходить , так что надо верить и в Валеру , что не ошибся с составам и тактикой и настроем .

      0
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      Рейтинг: +12287

      житель СПб 21 минуту назад

      Хорваты... еще стали намекать на войну с сербами, которых мы поддерживали. в общем, раскручивается война между славянами и мусульманами. Как это ни печально - но политика лезет везде. Тем более надо проявить себя достойно!

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      Рейтинг: +3372

      ySS 52 минуты назад

      Если сборная сегодня выйдет на ЧМ, то скажу, что Валера - волшебник))

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      Рейтинг: +317

      yaran56 1 час назад

      Подкрепить бы сборную России военным арсеналом тогда не было бы равных, а так скучная сборная и автобус Карпина у ворот в игре с сильными. Хотя подкуп, запугивание и прочие методы возможны.

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      Рейтинг: +18343

      JTherry 1 час назад

      перед матчем настрой должен быть только на победу, долой пессимизм, верим в сборную..! отправляем хорватов в стыковые матчи...) жаль, что решающий матч не с Кипром...

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      Рейтинг: +97

      $c@R 1 час назад

      Расслабьтесь. Прекратите мечтать и верить в невероятное. Сегодня наша Раша опять обсерется как и миллион раз до этого в важнейших матчах. Даже не могу вспомнить когда мы побеждали в решающем матче. 3-1 хорваты раздавят. Забьем когда хорваты дадут.

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      Рейтинг: +2649

      Красногорск_Фан > $c@R 48 минут назад

      дорогой мой. Сразу видно что не смотрел Россия - Испания в 2018-м. Или Россия - Голландия в более лохматом. Могут если захотят. И наши , и кто угодно на 1 матч собраться.

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      Рейтинг: +12287

      житель СПб 1 час назад

      Вот читаю комментарии - и вижу результат поколения 90-х (пожалуйста, не обижайтесь!) Вот и немцы стали писать, что под Москвой проиграли только из-за непогоды... Нет! Очень многое, процентов 50-80, зависит от духа, силы духа. Если тренеры смогли им разъяснить что-нибудь - сверху их миллионных контрактов - то и у этих ребят, которых мы видели 3 дня назад, есть возможность сыграть достойно, качественно! И они вполне способны на хорошие контр-атаки! И у нас замечательный вратарь! Вот это объективно... Так что надо надеяться!

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      Рейтинг: +2649

      Красногорск_Фан > житель СПб 41 минуту назад

      Вернее это была не единственная причина. Но в общей победе и в самом деле велика доля того, что в начале войны у немцев было запасов лишь для блицкрига, в то время как в России был госплан, эвакуация производственных площадей в невиданном масштабе, тылы, к 1943 даже начался перевес по производству того что плавало, ездило, летало и стреляло. Плюс предельно грамотно развернутое партизанское движение. Когда под видом партизан в тыл врага забрасывались диверсанты экстра класса и собирали вокруг себя партизанские отряды (см. историю ОМСБОН). В общем достойно втащили фашистской гадине

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      Рейтинг: +2141

      волчарик > житель СПб 41 минуту назад

      Радует что вы объективно позитивен.А я буду ругаться как перед экзаменом и верить в положительный результат матча.

      1
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      Рейтинг: +1688

      sovok > житель СПб 24 минуты назад

      Про войну не надо!
      Вспомни сколько кадровой армии в течение первого года в плену оказалось.
      Столько народу положили...
      Не надо в футболе людей гробить...
      Достали с этой политикой...

      0
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      Рейтинг: +12287

      житель СПб 1 час назад

      Вперед, Россия! Делай, что должен - и судьба решит, что будет.

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      Рейтинг: +8026

      GoLenaStop 1 час назад

      Итог зависит от настроя на игру, и соблюдения правила - не забиваешь ты, забьют тебе...
      Будем посмотреть!
      Удачи, верю в непросер.

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