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    Мама Мампаси: «Возможность трансфера в «Локомотив» есть»

    Мама защитника «Мариуполя» Марка Мампаси Владлена прокомментировала его потенциальный трансфер в «Локомотив». Футболистом интересуются и другие клубы РПЛ.

    «Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампаси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

    Вариант с «Реймсом» в 2020-м? Планировали играть в «Шахтере», мечтали об этом. Но так как там сейчас пять человек на место, шанса пришлось бы ждать очень долго. Жизнь футболиста слишком короткая, нужно жить сегодня. «Локомотив» – хороший клуб.

    Неправда, что Марк слабохарактерный. Он легко находит общий язык со всеми. Он скромный, но не замкнутый. Просто не болтает лишний раз. Спокойно общается и с бразильцами из «Шахтера» и с нашими ребятами, и с другими в «Мариуполе».

    Самая главная задача для него – играть и прогрессировать. Это его мечта, он к этому идет. У Марка сильный характер. Пусть доказывает все не языком, а своим умением на футбольном поле.

    Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампаси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

    Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра – если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно», – сказала мама игрока.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство. По информации инсайдера Сергея Егорова, москвичи будут платить Мампаси 0,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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