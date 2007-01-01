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    Агент Мампаси: «Марком интересуются четыре российских топ-клуба»

    Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампаси, не исключил зимний трансфер своего клиента в клуб РПЛ.

    «К Мампаси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.

    В данный момент им интересуются четыре российский топ-клуба. В теории этой зимой он может перебраться в Россию», – сказал агент.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.
    • Сообщалось, что на украинца претендуют «Спартак» и «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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