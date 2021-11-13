Главные новости дня. «Барселона» и «Боруссия» Д заинтересованы в Захаряне; Дани Алвес вернулся в каталонский клуб

38-летний Дани Алвес спустя 5 лет вернулся в «Барселону».

Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира.

Агуэро может уйти из футбола из-за проблем с сердцем.

Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России».

Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес».

«Динамо» планирует заплатить 8 миллионов за форварда «Фенербахче» Пелкаса.

Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал».

Отбор молодежного Евро-2023. Гол Хлусевича принес России крупную победу над Словакией.

Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой.