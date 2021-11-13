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  • Главные новости дня. «Барселона» и «Боруссия» Д заинтересованы в Захаряне; Дани Алвес вернулся в каталонский клуб

Главные новости дня. «Барселона» и «Боруссия» Д заинтересованы в Захаряне; Дани Алвес вернулся в каталонский клуб

13 ноября 2021, 00:18
2

38-летний Дани Алвес спустя 5 лет вернулся в «Барселону».

Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира.

Агуэро может уйти из футбола из-за проблем с сердцем.

Агент Ткаченко – об интересе к Захаряну: «Я знаю про «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

Пашалич: «Не терпится показать, что сборная Хорватии лучше России».

Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес».

«Динамо» планирует заплатить 8 миллионов за форварда «Фенербахче» Пелкаса.

Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал».

Отбор молодежного Евро-2023. Гол Хлусевича принес России крупную победу над Словакией.

Терехов не сыграет с Хорватией. В сборной из левых защитников остался только Круговой.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Garrincha58
1636781902
да кому он нужен этот Сахарян он ещё сахарный чуть что он больной одни понты кому его выгодно пиарить он один в один Измайлов
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RJM555
1636785649
они то хоть знают?
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