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    Отбор ЧМ-2022. Россия встретится с Кипром в Санкт-Петербурге

    Сегодня, 11 ноября, состоится матч девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

    Команды сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

    По итогам восьми туров россияне лидируют в группе, опережая Хорватию на два очка.

    Киприоты занимают последнее место и уже потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ 11 минут назад

      В Петербурге всегда хорошая атмосфера. И болельщики поддержат и стадион Мега. Это вам не конструктор закрывашка. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +928

      SuperNils 1 час назад

      Куплю побольше пивка и буду болеть за Кипр.

      0
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      Рейтинг: +11024

      Cleaner > SuperNils 1 час назад

      Налью коньячка и буду болеть за наших. Но Валере не верю!

      1
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      Рейтинг: +4790

      Виталий Орехов 1 час назад

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +1583

      gor77 1 час назад

      Что ж, осталось сделать один шаг!
      И старый анекдот в тему:
      Смотреть матчи с участием сборной России по футболу - всё равно, что раз за разом пересматривать фильм "Чапаев", в надежде, на то, что Василий Иванович всё-таки выплывет.))))))

      1
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      Рейтинг: +1966

      Блямба 2 часа назад

      Кипр-наш?
      А мы им два моста построим.
      Один до Турции,другой до Греции.

      0
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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 2 часа назад

      Киприоты потеряли шансы ....., но два очка у сборной России могут отнять.

      2
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      Рейтинг: +11024

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Могут и три отнять. Это ж футбол...
      Но погода питерская за нас.)

      0
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      Рейтинг: +22585

      vladimir-7 > Cleaner 32 минуты назад

      Главное, чтобы крышу не закрыли, тогда только
      два очка потеряем, а закроют, то все три потеряем.

      0
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      Рейтинг: +981

      kosmonaft 2 часа назад

      сегодня только победа

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