Отбор ЧМ-2022. Россия встретится с Кипром в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11 ноября, состоится матч девятого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Команды сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров россияне лидируют в группе, опережая Хорватию на два очка.

Киприоты занимают последнее место и уже потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.