Главные новости дня. «Ман Сити», «Челси» – фавориты в гонке за Захаряна и Тюкавина; Тедеско может возглавить «Краснодар»

Директор «Аталанты» Сартори: «По Миранчуку обращались другие клубы Серии А. Его время скоро придет».

Marca: «Барселона» при помощи Хави может вернуть Месси.

Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи сборной России.

The Sun: Рангник – фаворит на замену Сульшеру в «Манчестер Юнайтед».

Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы.

Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое».

Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили».

«Астон Вилла» согласовала назначение Джеррарда. «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона.

TeamTalk: «Ман Сити» и «Челси» опережают «Баварию» и «Реал» в борьбе за Захаряна и Тюкавина.

«Краснодар» может уволить Гончаренко. Тедеско, Черевченко и Арвеладзе – кандидаты на замену.