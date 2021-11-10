Главные новости дня. Миранчук в шаге от перехода в «Торино», Хави провел первую тренировку в «Барсе»

Calcionews24: Миранчук в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды.
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов близок к переходу в «Динамо». «Уфы» хочет продать его минимум за 6 миллионов.
Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись».
Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий.
Арустамян: «Зимой ЦСКА купит одного-двух качественных игроков».
Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны».
Хави провел первую тренировку в «Барселоне».
Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в ЛЧ.
El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше.
«СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»