Главные новости дня. Миранчук в шаге от перехода в «Торино», Хави провел первую тренировку в «Барсе»

Calcionews24: Миранчук в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды.

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов близок к переходу в «Динамо». «Уфы» хочет продать его минимум за 6 миллионов.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись».

Журналист Карпов: ЦСКА ищет замену Чалову. Им недоволен Березуцкий.

Арустамян: «Зимой ЦСКА купит одного-двух качественных игроков».

Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны».

Хави провел первую тренировку в «Барселоне».

Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в ЛЧ.

El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше.

«СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»