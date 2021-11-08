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  • Главные новости дня. Прядкин стал советником руководства УЕФА, Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной

Главные новости дня. Прядкин стал советником руководства УЕФА, Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной

8 ноября 2021, 23:32
2

Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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Ziklop
1636406032
медленно подкрадывается капец, бомба самоуничтожается.
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Pollina24
1636416652
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