Главные новости дня. Прядкин стал советником руководства УЕФА, Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной

Ребров объявил о завершении карьеры. Неделю назад он стал техническим координатором «Спартака»

Арустамян: «Ваноли ожидает назначение в «Спартак» до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу»

Прядкин стал советником руководства УЕФА. Месяц назад он покинул пост президента РПЛ

Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной России, Круговой вызван в команду

ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа

Агент Миранчука: «Переезд в Россию исключен. В Серии А есть еще 19 клубов»

«Спартак» рассматривает Лантратова, но не готов платить за него больше 2 миллионов. Также клуб интересуется полузащитником «Актобе» Самородовым

Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»

«Барселона» представила Хави на «Камп Ноу»

«Ньюкасл» объявил о назначении Хау на пост главного тренера. Контракт – до 2024 года

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