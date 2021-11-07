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  • Главные новости дня. Хави возглавил «Барселону»; «Газпром» может стать спонсором «Рубина»

Главные новости дня. Хави возглавил «Барселону»; «Газпром» может стать спонсором «Рубина»

7 ноября 2021, 00:09
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РПЛ. «Динамо» обыграло «Краснодар» и вышло на второе место.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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1636263563
Лучше бы , Газпром стал спонсором Народа !
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daseio89
1636266257
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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