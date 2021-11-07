Главные новости дня. Хави возглавил «Барселону»; «Газпром» может стать спонсором «Рубина»

РПЛ. «Динамо» обыграло «Краснодар» и вышло на второе место.

«Барселона» объявила о назначении Хави на пост главного тренера.

«СЭ»: «Спартак» контактирует с экс-помощником Конте.

Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно.

«Газпром» может стать титульным спонсором «Рубина».

Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак», но пока не могу покинуть Италию».

«Наполи» будет играть в футболках с изображением Марадоны.

РПЛ. «Сочи» разгромил ЦСКА и поднялся на второе место, Кассьерра поучаствовал во всех голах.

«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки.

Ди Марцио: в понедельник Шевченко подпишет контракт с «Дженоа».