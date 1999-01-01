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    ⚽ РПЛ. «Арсенал» примет «Уфу», «Крылья» сыграют с «Химками», «Динамо» встретится с «Краснодаром», ЦСКА – в гостях у «Сочи»

    Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур чемпионата России.

    В субботу состоятся четыре матча. Сначала тульский «Арсенал» встретится с «Уфой», затем в 16:30 мск начнутся игры «Крылья Советов»«Химки» и «Динамо»«Краснодар», а в заключительном противостоянии дня «Сочи» примет ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа

    6 ноября, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Химки

    6 ноября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Краснодар

    6 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – ЦСКА (Москва)

    6 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

    7 ноября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

    7 ноября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    7 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород

    7 ноября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53880

      portero 31 минуту назад

      Сочи удачи!
      Ну а Краснодар и не угадать, могут и забить много, могут и пропустить много...
      Хорошего настроя на игру и фарта!!!

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      Рейтинг: +11195

      NewLife 1 час назад

      Я чуть было не поверил, что Спартак-Локо завтра отменили, так как Бомбардир в правом меню пишет, что завтра событий нет))

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