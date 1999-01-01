⚽ РПЛ. «Арсенал» примет «Уфу», «Крылья» сыграют с «Химками», «Динамо» встретится с «Краснодаром», ЦСКА – в гостях у «Сочи»

Сочи удачи!
Ну а Краснодар и не угадать, могут и забить много, могут и пропустить много...
Хорошего настроя на игру и фарта!!!
Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур чемпионата России.
В субботу состоятся четыре матча. Сначала тульский «Арсенал» встретится с «Уфой», затем в 16:30 мск начнутся игры «Крылья Советов» – «Химки» и «Динамо» – «Краснодар», а в заключительном противостоянии дня «Сочи» примет ЦСКА.
Россия. РПЛ. 14-й тур
6 ноября, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Химки
6 ноября, 16:30 мск
6 ноября, 16:30 мск
6 ноября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)
7 ноября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)
7 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
7 ноября, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород
7 ноября, 19:00 мск