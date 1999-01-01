⚽ РПЛ. «Арсенал» примет «Уфу», «Крылья» сыграют с «Химками», «Динамо» встретится с «Краснодаром», ЦСКА – в гостях у «Сочи»

Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур чемпионата России.

В субботу состоятся четыре матча. Сначала тульский «Арсенал» встретится с «Уфой», затем в 16:30 мск начнутся игры «Крылья Советов» – «Химки» и «Динамо» – «Краснодар», а в заключительном противостоянии дня «Сочи» примет ЦСКА.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – Уфа

6 ноября, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Химки

6 ноября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Краснодар

6 ноября, 16:30 мск

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Сочи – ЦСКА (Москва)

6 ноября, 19:00 мск

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Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

7 ноября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

7 ноября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

7 ноября, 19:00 мск

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Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород

7 ноября, 19:00 мск

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