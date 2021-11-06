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    «Барселона» планирует усилиться тремя игроками в январе

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о планах клуба на зимнее трансферное окно во время ужина с представителями объединения болельщиков команды в Галисии.

    По информации Marca, каталонцы собираются в январе подписать трех новичков. Одна из целей – центральный нападающий на замену Серхио Агуэро, который выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

    Также клуб намерен продать несколько футболистов, чтобы после входящих сделок соответствовать потолку зарплат.

    • Сегодня «Барса» объявила о назначении Хави на пост главного тренера.
    • Команда идет на 9-м месте в Примере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6334

      Томик 21 минуту назад

      И больше никаких дембелей с коутиньями.

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      Рейтинг: +5785

      BarStep 1 час назад

      Хави, удачи тебе в восстановлении былой мощи Барселоны!

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      Рейтинг: +649

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Усиление с ОАЭ скорее всего будет. Обычно тренер в новую команду берет пару тройку проверенных игроков со старой команды.

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