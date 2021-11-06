«Барселона» планирует усилиться тремя игроками в январе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о планах клуба на зимнее трансферное окно во время ужина с представителями объединения болельщиков команды в Галисии.

По информации Marca, каталонцы собираются в январе подписать трех новичков. Одна из целей – центральный нападающий на замену Серхио Агуэро, который выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Также клуб намерен продать несколько футболистов, чтобы после входящих сделок соответствовать потолку зарплат.