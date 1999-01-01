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    ⚽ РПЛ. «Зенит» встретится с «Динамо». ЦСКА и «Рубин» сыграют в субботу

    Сегодня, 29 октября, матчем «Зенит»«Динамо» откроется программа 13-го тура РПЛ.

    Завтра тур продолжится четырьмя матчами. «Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ростовом», «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

    29 октября, 19:00 мск

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    30 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    30 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    30 октября, 19:00 мск

    Нижний Новгород – Локомотив (Москва)

    30 октября, 19:00 мск

    Уфа – Ахмат (Грозный)

    31 октября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Сочи

    31 октября, 16:30 мск

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    31 октября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3251

      tarasofka 8 минут назад

      валере уже можно ставить раскладушку на газпром-арене. и ждём после игры пополнение расширенного списка сборной, в динамо точно откопает сегодня кого-нибудь.

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      Рейтинг: +970

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      МВД нагнет лазурятник.

      2
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      Рейтинг: +11639

      житель СПб 1 час назад

      Ждем очень интересных матчей! Особенно - Зенит-Динамо! Это будет смотр динамовской молодежи и линии игры - смогут они ее выдержать в игре с Зенитом? Или нет?

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