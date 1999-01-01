⚽ РПЛ. «Зенит» встретится с «Динамо». ЦСКА и «Рубин» сыграют в субботу

валере уже можно ставить раскладушку на газпром-арене. и ждём после игры пополнение расширенного списка сборной, в динамо точно откопает сегодня кого-нибудь.
Сегодня, 29 октября, матчем «Зенит» – «Динамо» откроется программа 13-го тура РПЛ.
Завтра тур продолжится четырьмя матчами. «Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ростовом», «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом».
Россия. РПЛ. 13-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)
29 октября, 19:00 мск
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)
30 октября, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
30 октября, 16:30 мск
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
30 октября, 19:00 мск
Нижний Новгород – Локомотив (Москва)
30 октября, 19:00 мск
31 октября, 14:00 мск
31 октября, 16:30 мск
31 октября, 19:00 мск