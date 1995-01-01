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    ⚽ РПЛ. «Спартак» упустил победу над «Ростовом»; «Рубин» обыграл ЦСКА, «Крылья Советов» – «Краснодар»

    Вчера, 30 октября, 13-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

    «Рубин» принял ЦСКА (1:0), «Спартак» встретился с «Ростовом» (1:1), «Краснодар» сыграл с «Крыльями Советов» (0:1), а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом» (2:1).

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Уфа – Ахмат (Грозный)

    31 октября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Сочи

    31 октября, 16:30 мск

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    31 октября, 19:00 мск

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сарвели, 43.

    Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).

    Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1942

      Валерий1965 11 часов назад

      Удачи Рубину, Ростову и Нижнему!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3414

      Питерский князь 14 часов назад

      Праздник души.
      Теперь осталось в мАскву приехать и тр.а.хнуть ваших жон.
      :))))
      Короче, Питер вляпался в вас, как в гуно.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +11451

      Литейный4 15 часов назад

      Страна желает мужикам расслабится и надругаться над срамтаком. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +1064

      БОМЖАРНИК > Литейный4 14 часов назад

      Мужики в душе зенита расслабляются)

      1
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      Рейтинг: +14059

      paracetamol 29 октября, 17:41

      Ну чё, менты, смазку для заднего прохода приготовили?

      2
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      Рейтинг: +3345

      tarasofka 29 октября, 09:34

      валере уже можно ставить раскладушку на газпром-арене. и ждём после игры пополнение расширенного списка сборной, в динамо точно откопает сегодня кого-нибудь.

      3
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      Рейтинг: +1064

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 09:56

      Под чем ты?

      1
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      Рейтинг: +3345

      tarasofka > БОМЖАРНИК 29 октября, 10:06

      встречный вопрос: а под чем ты? высунешь своё рыло сюда после матча, чтобы подтвердить, как сдсв победит в питере? можешь даже заранее уже лепить отмазки, что москвич карасёв подсуживал зениту.

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      Рейтинг: +1064

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 10:10

      Не там ни карась рулит,а дюков в месте с питерской шайкой))

      1
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      Рейтинг: +329

      хряк СМ > БОМЖАРНИК 29 октября, 14:47

      Карась наш лучший судья, слезь со стула кишки порвал.

      0
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      Рейтинг: +1064

      БОМЖАРНИК 29 октября, 08:38

      МВД нагнет лазурятник.

      3
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      Рейтинг: +12634

      ilichkadr > БОМЖАРНИК 29 октября, 09:46

      Вместо МВД там ВТБ и ни одного полицая.

      3
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      Рейтинг: +11877

      житель СПб 29 октября, 08:37

      Ждем очень интересных матчей! Особенно - Зенит-Динамо! Это будет смотр динамовской молодежи и линии игры - смогут они ее выдержать в игре с Зенитом? Или нет?

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      Рейтинг: +2353

      Красногорск_Фан > житель СПб 29 октября, 10:11

      По любым итогам игры будут выпускаться новые футболки. Однозначно. Но самое главное как вы написали - все будут рады ели игра будет интересной

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