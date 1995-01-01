⚽ РПЛ. «Спартак» упустил победу над «Ростовом»; «Рубин» обыграл ЦСКА, «Крылья Советов» – «Краснодар»

Удачи Рубину, Ростову и Нижнему!
Вчера, 30 октября, 13-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.
«Рубин» принял ЦСКА (1:0), «Спартак» встретился с «Ростовом» (1:1), «Краснодар» сыграл с «Крыльями Советов» (0:1), а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом» (2:1).
Россия. РПЛ. 13-й тур
31 октября, 14:00 мск
31 октября, 16:30 мск
31 октября, 19:00 мск
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сарвели, 43.
Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).
Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.
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