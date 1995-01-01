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    ⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» встретится с «Крыльями», «Локо» – в гостях у «Нижнего Новгорода»

    Сегодня, 30 октября, 13-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

    «Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ростовом», «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    30 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    30 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    30 октября, 19:00 мск

    Нижний Новгород – Локомотив (Москва)

    30 октября, 19:00 мск

    Уфа – Ахмат (Грозный)

    31 октября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – Сочи

    31 октября, 16:30 мск

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    31 октября, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1939

      Валерий1965 7 минут назад

      Удачи Рубину, Ростову и Нижнему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      Питерский князь 2 часа назад

      Праздник души.
      Теперь осталось в мАскву приехать и тр.а.хнуть ваших жон.
      :))))
      Короче, Питер вляпался в вас, как в гуно.
      :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11407

      Литейный4 3 часа назад

      Страна желает мужикам расслабится и надругаться над срамтаком. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +1052

      БОМЖАРНИК > Литейный4 3 часа назад

      Мужики в душе зенита расслабляются)

      0
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      Рейтинг: +14053

      paracetamol 22 часа назад

      Ну чё, менты, смазку для заднего прохода приготовили?

      2
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      Рейтинг: +3333

      tarasofka 29 октября, 09:34

      валере уже можно ставить раскладушку на газпром-арене. и ждём после игры пополнение расширенного списка сборной, в динамо точно откопает сегодня кого-нибудь.

      3
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      Рейтинг: +1052

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 09:56

      Под чем ты?

      0
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      Рейтинг: +3333

      tarasofka > БОМЖАРНИК 29 октября, 10:06

      встречный вопрос: а под чем ты? высунешь своё рыло сюда после матча, чтобы подтвердить, как сдсв победит в питере? можешь даже заранее уже лепить отмазки, что москвич карасёв подсуживал зениту.

      3
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      Рейтинг: +1052

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 10:10

      Не там ни карась рулит,а дюков в месте с питерской шайкой))

      0
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      Рейтинг: +329

      хряк СМ > БОМЖАРНИК 29 октября, 14:47

      Карась наш лучший судья, слезь со стула кишки порвал.

      0
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      Рейтинг: +1052

      БОМЖАРНИК 29 октября, 08:38

      МВД нагнет лазурятник.

      2
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      Рейтинг: +12626

      ilichkadr > БОМЖАРНИК 29 октября, 09:46

      Вместо МВД там ВТБ и ни одного полицая.

      3
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      Рейтинг: +11831

      житель СПб 29 октября, 08:37

      Ждем очень интересных матчей! Особенно - Зенит-Динамо! Это будет смотр динамовской молодежи и линии игры - смогут они ее выдержать в игре с Зенитом? Или нет?

      2
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      Рейтинг: +2315

      Красногорск_Фан > житель СПб 29 октября, 10:11

      По любым итогам игры будут выпускаться новые футболки. Однозначно. Но самое главное как вы написали - все будут рады ели игра будет интересной

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