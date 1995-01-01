⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» встретится с «Крыльями», «Локо» – в гостях у «Нижнего Новгорода»

Удачи Рубину, Ростову и Нижнему!
Сегодня, 30 октября, 13-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.
«Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» встретится с «Ростовом», «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Нижним Новгородом».
Россия. РПЛ. 13-й тур
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)
30 октября, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
30 октября, 16:30 мск
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
30 октября, 19:00 мск
Нижний Новгород – Локомотив (Москва)
30 октября, 19:00 мск
31 октября, 14:00 мск
31 октября, 16:30 мск
31 октября, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.