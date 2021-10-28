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  • Главные новости дня. Хави согласился возглавить «Барсу», Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

Главные новости дня. Хави согласился возглавить «Барсу», Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

28 октября 2021, 23:49

«Барселона» уволила Кумана. Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера

Хави согласился возглавить «Барселону»

«Спартак» заплатит за Хлусевича 3 миллиона. Если трансфер состоится, клуб не продлит контракт с Рассказовым

Вагнер Лав хочет заключить с ЦСКА контракт до конца сезона

Жирков может перейти в «Уфу» зимой

54-летний Зибрехт – новый ассистент Гисдоля в «Локомотиве»

Роналду и Джорджина ждут двойню. У португальца будет шестеро детей

Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке». Клуб готов отпустить его за 10 миллионов. «Милан» и «Наполи» – среди претендентов на шведа

Месси получил мышечную травму

Азмун вошел в число претендентов на звание лучшего игрока мира 2021 года по версии IFFHS

Источник: «Бомбардир»
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