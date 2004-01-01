Главные новости дня. Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию; в мире появился первый открытый футболист-гей

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21925

      bset 2 часа назад

      «Горд заявить, что я гей» - заявил Дзюба. «Это счастье - выступать под голубыми цветами», добавил он.

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