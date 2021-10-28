Главные новости дня. Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию; в мире появился первый открытый футболист-гей

Клопп, Тухель – кандидаты на пост тренера «Барселоны».

The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля».

«Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи.

The Independent: футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержат отставку Сульшера.

«Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут.

ESPN: Погба после оскорбления Сульшера приостановил переговоры о новом контракте.

«Наполи» может обратиться с просьбой перенести матч со «Спартаком» из Москвы.

«Вдребезги 7:1». «Зенит» выпустил новую партию футболок, посвященных разгрому «Спартака».

Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».

«Ювентус» и «Бетис» интересуются Азмуном.