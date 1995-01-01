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    Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышла в плей-офф

    «Краснодар» в кубковом дерби крупно проиграл «Кубани». Клуб РПЛ заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Реми Кабелла.

    У хозяев дубль оформил Максим Лаук. Его команда выходит в 1/8 финала, при этом в ФНЛ «Кубань» идет в зоне вылета. «Краснодар» остается без плей-офф.

    «Краснодар» прервал серию из десяти матчей без поражений.

    Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур

    Кубань (Краснодар) – Краснодар – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лаук, 6; 2:0 – Алейников, 23; 3:0 – Лаук, 63.

    Удаления: нет – Кабелла, 51.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +53577

      portero 7 минут назад

      бестолковая игра, надеюсь на пару игр соберутся и добудут очки, на две победы сложно рассчитывать.

      1
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      Рейтинг: +21917

      bset 9 минут назад

      Смешно читать про договорняк и ставки) Кто с этого выигрывает?) Ганчаренко?)) А может Галицкий?))

      1
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      Рейтинг: +17942

      JTherry 11 минут назад

      договорняк на чистом глазу - краснодырка краснодырке руку моет... Кубани в плей-офф ничего не светит...)

      1
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      Рейтинг: +791

      Юрэс 20 минут назад

      ЛИГА Ставок РУЛИТ. Очередной договор со СТАВКАМИ

      1
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      Рейтинг: +2207

      ALEX ML > Юрэс 16 минут назад

      очень похоже

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      Рейтинг: +22226

      vladimir-7 24 минуты назад

      Кубань выиграла у Краснодара за счет полной отдачи игроков.

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      Рейтинг: +5395

      sochi-2013 30 минут назад

      Сельпо!
      Возвращайте Тихонова и Аленичева с Титовым зовите.

      0
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      Рейтинг: +3194

      tarasofka 31 минуту назад

      эпичные олени.

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