Главные новости дня. Назван расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи, Миранчук может зимой уйти из «Аталанты» в аренду

Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

«Химки» объявили об отставке Черевченко

Пять фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после матча с «Зенитом»

Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

Экс-сотрудник «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения в команду. Отказываются от всех предложений»

Хайкин, Агаларов, Ежов и Сергеев – в расширенном составе сборной России на матчи с Кипром и Хорватией. Дзюба – вне заявки

Холанд может пропустить остаток календарного года

Зидан не собирается тренировать «Манчестер Юнайтед»

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Сочи», прервав серию из семи матчей без побед

«Зенит» запустил продажу футболок, посвященных разгрому «Спартака»