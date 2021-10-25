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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. Назван расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи, Миранчук может зимой уйти из «Аталанты» в аренду

25 октября 2021, 23:37
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Агент Миранчука: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. Вариант возвращения в Россию нами не рассматривается»

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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1635232853
Карпин В Основе должны быть Зиньковский и Карапузов ! Вот БУДУЩЕЕ и настоящее нашей сборной вместе с Захаряном и Тюкавиным и возможно Ежов..
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