⚽ РПЛ. «Зенит» встретится со «Спартаком», «Рубин» – с «Уфой»

Сегодня, 24 октября, 12-й тур РПЛ продолжится тремя встречами. Сначала «Уфа» на «Нефтянике» примет «Рубин».

Затем «Ахмат» сыграет с «Уралом». Закроют программу дня многократные чемпионы России «Зенит» и «Спартак».

Россия. РПЛ. 12-й тур

Уфа – Рубин (Казань)

24 октября, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

24 октября, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

24 октября, 19:00 мск

Локомотив (Москва) – Сочи

25 октября, 19:00 мск

Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

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