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    ⚽ РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак», «Рубин» сыграл вничью с «Уфой», «Ахмат» победил «Урал»

    В воскресенье, 24 октября, состоялись три матча 12-го тура чемпионата России.

    «Уфа» на своем поле сумела не проиграть «Рубину» – ничья 1:1.

    «Ахмат» добыл минимальную домашнюю победу над «Уралом» со счетом 1:0.

    В центральной встрече тура «Зенит» в Санкт-Петербурге забил в ворота «Спартака» семь голов, пропустив при этом только один.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи

    25 октября, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

    Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

    Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Себай, 71.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

    Удаления: нет – Кофрие, 79.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3379

      Питерский князь 15 часов назад

      Сегодня будет Ювентус-Лестер.
      Одно де.рьмо!
      =))))

      0
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      Рейтинг: +5714

      mamba9090909 15 часов назад

      Матч будет интересный. Хотелось бы без судейских скандалов. Пусть победит сильнейший.

      1
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      Рейтинг: +271

      Форвард 79 16 часов назад

      Зенит - Спартак надеюсь будет красочный матч, не хуже афиши

      0
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      Рейтинг: +577

      Каменный стояк 16 часов назад

      Миллеров взял в заложники родных судейской бригады....обычный подкуп уже не помогает.....очередного поражения Лёха не потерпит!!!

      1
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      Рейтинг: +12

      zafo30 17 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +32233

      zra78 23 октября, 15:14

      Нижний должен тёлок подоить...

      1
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      Рейтинг: +53524

      portero 23 октября, 09:51

      Краснодару , Ростову , Крыльям и Сочи удачи , нужны очки очень....

      3
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      Рейтинг: +10569

      Cleaner 22 октября, 14:25

      Все болеем ЗА ХИМКИ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10569

      Cleaner 22 октября, 14:10

      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53524

      portero > Cleaner 23 октября, 09:53

      Семак Дзюбу выпустит, а он мёртвый. вдесятером тяжело выиграть, Рассказова на поле не будет ...

      2
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      Рейтинг: +10569

      Cleaner > portero 23 октября, 10:33

      Если бы Семак не выставил Дзюбу, была бы вот такая песня:

      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 10:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 10:0...

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      Рейтинг: +13907

      paracetamol 22 октября, 12:54

      Нам Рассказов нужен, Рассказова везите в Питер, свинки!

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