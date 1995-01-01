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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» и «Сочи» закроют 12-й тур

    Сегодня, 25 октября, состоится заключительный матч 12-го тура РПЛ.

    «Локомотив», не побеждающий в семи последних матчах, сыграет в Москве с «Сочи», который идет на пятом месте в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи

    25 октября, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

    Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

    Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Себай, 71.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

    Удаления: нет – Кофрие, 79.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии23
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      Рейтинг: +2272

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Сочи крепкая команда. Удачи и самоотдачи Локомотиву.
      Локо вперед!

      2
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      Рейтинг: +53531

      portero 1 час назад

      Ну лишь бы без косяков судейских.
      Голов побольше, тур добрый на голы...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +21545

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Поглядим как Локомотив работает на немецком двигателе. Предыдущий рейс был не убедительным.

      0
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      ...
      Рейтинг: +64

      Fnatiik91 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      рановато еще работать на немецком двигателе......вот по весне уже можно будет судить

      0
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      Рейтинг: +101

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Только Локо только победа

      1
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      Рейтинг: +267

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      Надо хоть су.чар трахнуть. Локо вперёд

      2
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      Рейтинг: +49

      Pani BIN 5 часов назад

      Быстрее всего так мы и не увидим настоящий Спартак в скором. Терпения нужно нам всем. Обидно, что команды практически нет. По отдельности не виноваты игроки, команды нет. Вот и получается вчера Рассказова винили, сегодня Джикию, завтра Максименко. Спартак, мы всё равно с вами.

      3
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      Рейтинг: +11056

      Литейный4 6 часов назад

      Зенит не разгромил, а жёстко надругался и по взрослому насиловал срамтак. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      Вонючая бомжарня > Литейный4 2 часа назад

      Когда газопузырную хунту сковырнут, вы всей педикулёзной помойкой пойдёте по петушиной статье - за мужеложство

      2
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      Рейтинг: +78

      Zenit40k 8 часов назад

      Я никогда не устану повторять е5 Спартак е5

      1
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      Рейтинг: +12

      zafo30 8 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +3387

      Питерский князь 24 октября, 13:15

      Сегодня будет Ювентус-Лестер.
      Одно де.рьмо!
      =))))

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