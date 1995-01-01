⚽ РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Нижним Новгородом», «Ростов» примет «Арсенал», ЦСКА встретится с «Крыльями»

Нижний должен тёлок подоить...
Сегодня, 23 октября, 12-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Сначала «Нижний Новгород» примет «Краснодар», затем «Ростов» встретится с тульским «Арсеналом», а закроют игровой день в Москве ЦСКА и «Крылья Советов».
Россия. РПЛ. 12-й тур
23 октября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)
23 октября, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)
23 октября, 19:00 мск
24 октября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)
24 октября, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)
24 октября, 19:00 мск
25 октября, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.