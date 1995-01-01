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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Нижним Новгородом», «Ростов» примет «Арсенал», ЦСКА встретится с «Крыльями»

    Сегодня, 23 октября, 12-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Сначала «Нижний Новгород» примет «Краснодар», затем «Ростов» встретится с тульским «Арсеналом», а закроют игровой день в Москве ЦСКА и «Крылья Советов».

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Нижний Новгород – Краснодар

    23 октября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

    23 октября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    23 октября, 19:00 мск

    Уфа – Рубин (Казань)

    24 октября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

    24 октября, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

    24 октября, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Сочи

    25 октября, 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +32232

      zra78 1 час назад

      Нижний должен тёлок подоить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53462

      portero 7 часов назад

      Краснодару , Ростову , Крыльям и Сочи удачи , нужны очки очень....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10543

      Cleaner 22 октября, 14:25

      Все болеем ЗА ХИМКИ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10543

      Cleaner 22 октября, 14:10

      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53462

      portero > Cleaner 6 часов назад

      Семак Дзюбу выпустит, а он мёртвый. вдесятером тяжело выиграть, Рассказова на поле не будет ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10543

      Cleaner > portero 6 часов назад

      Если бы Семак не выставил Дзюбу, была бы вот такая песня:

      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 10:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 10:0...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13868

      paracetamol 22 октября, 12:54

      Нам Рассказов нужен, Рассказова везите в Питер, свинки!

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