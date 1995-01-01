⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Химками». «Зенит» и «Спартак» встретятся в воскресенье

Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0,
Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0...
Сегодня, 22 октября, матчем «Динамо» – «Химки» откроется программа 12-го тура РПЛ.
Центральный матч тура «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября.
Россия. РПЛ. 12-й тур
22 октября, 19:00 мск
23 октября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)
23 октября, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)
23 октября, 19:00 мск
24 октября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)
24 октября, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)
24 октября, 19:00 мск
25 октября, 19:00 мск