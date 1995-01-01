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    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Химками». «Зенит» и «Спартак» встретятся в воскресенье

    Сегодня, 22 октября, матчем «Динамо»«Химки» откроется программа 12-го тура РПЛ.

    Центральный матч тура «Зенит»«Спартак» состоится в воскресенье, 24 октября.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Динамо (Москва) – Химки

    22 октября, 19:00 мск

    Нижний Новгород – Краснодар

    23 октября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

    23 октября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    23 октября, 19:00 мск

    Уфа – Рубин (Казань)

    24 октября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

    24 октября, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

    24 октября, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Сочи

    25 октября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10487

      Cleaner 9 минут назад

      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0,
      Какая боль, какая боль: Зенит — Спартак будет 5:0...

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      Рейтинг: +13845

      paracetamol 1 час назад

      Нам Рассказов нужен, Рассказова везите в Питер, свинки!

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