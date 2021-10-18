Перейра провел первый семинар для судей РПЛ

Новый глава департамента судейства РФС Витор Перрейра провел первый семинар для судей и ассистентов, работающих на матчах РПЛ.
На сборы в Москву приехали 19 судей, 38 ассистентов, два арбитра VAR и три AVAR.
«Основные задачи этого семинара – познакомиться с судьями и ассистентами РПЛ и провести разбор сложных моментов из трeх последних туров.
У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», – сказал Перейра.
- Перейра возглавил судейский департамент РФС в конце сентября.
- Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
- Ранее он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.
Новый руководитель департамента судейства Витор Перейра провeл первый семинар для судей и ассистентов Тинькофф РПЛ. Всего на двухдневные сборы в Москву приехали 19 судей, 38 помощников судьи, 2 VAR и 3 AVAR арбитра.https://t.co/WXymIfkAwu pic.twitter.com/Xztfh1ybYV— РФС (@rfsruofficial) October 18, 2021