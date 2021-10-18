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    Перейра провел первый семинар для судей РПЛ

    Новый глава департамента судейства РФС Витор Перрейра провел первый семинар для судей и ассистентов, работающих на матчах РПЛ.

    На сборы в Москву приехали 19 судей, 38 ассистентов, два арбитра VAR и три AVAR.

    «Основные задачи этого семинара – познакомиться с судьями и ассистентами РПЛ и провести разбор сложных моментов из трeх последних туров.

    У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», – сказал Перейра.

    • Перейра возглавил судейский департамент РФС в конце сентября.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Ранее он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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