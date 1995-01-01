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    ⚽ РПЛ. «Спартак» ушел от поражения от «Динамо», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Сочи» вышел на второе место

    Вчера, 16 октября, стартовал 11-й тур чемпионата России.

    В субботу состоялись четыре матча. Открыли игровой день «Арсенал» и «Зенит» (2:1), затем «Рубин» принял «Локомотив» (2:2), в 19:00 мск «Спартак» встретились с «Динамо» (2:2), а «Сочи» – с «Ростовом» (3:2).

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

    17 октября, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород

    17 октября, 16:30 мск

    Химки – Ахмат (Грозный)

    17 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Уфа

    17 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      хряк СМ 12 часов назад

      Сегодня время выносить мусор.

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