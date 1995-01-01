⚽ РПЛ. «Спартак» ушел от поражения от «Динамо», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Сочи» вышел на второе место

Вчера, 16 октября, стартовал 11-й тур чемпионата России.

В субботу состоялись четыре матча. Открыли игровой день «Арсенал» и «Зенит» (2:1), затем «Рубин» принял «Локомотив» (2:2), в 19:00 мск «Спартак» встретились с «Динамо» (2:2), а «Сочи» – с «Ростовом» (3:2).

Россия. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

17 октября, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород

17 октября, 16:30 мск

Химки – Ахмат (Грозный)

17 октября, 16:30 мск

Краснодар – Уфа

17 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

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