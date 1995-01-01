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    ⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Рубин» встретится с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Арсенала»

    Сегодня, 16 октября, стартует 11-й тур чемпионата России.

    В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Арсенал» и «Зенит», затем «Рубин» примет «Локомотив», в 19:00 мск «Спартак» встретится с «Динамо», а «Сочи» – с «Ростовом».

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва)

    16 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

    16 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

    16 октября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

    17 октября, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород

    17 октября, 16:30 мск

    Химки – Ахмат (Грозный)

    17 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Уфа

    17 октября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      хряк СМ 4 часа назад

      Сегодня время выносить мусор.

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