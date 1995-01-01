⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Рубин» встретится с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Арсенала»

Сегодня, 16 октября, стартует 11-й тур чемпионата России.

В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Арсенал» и «Зенит», затем «Рубин» примет «Локомотив», в 19:00 мск «Спартак» встретится с «Динамо», а «Сочи» – с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 11-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 октября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва)

16 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

16 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

16 октября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)

17 октября, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород

17 октября, 16:30 мск

Химки – Ахмат (Грозный)

17 октября, 16:30 мск

Краснодар – Уфа

17 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ