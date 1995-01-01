⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Рубин» встретится с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Арсенала»

Сегодня время выносить мусор.
Сегодня, 16 октября, стартует 11-й тур чемпионата России.
В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Арсенал» и «Зенит», затем «Рубин» примет «Локомотив», в 19:00 мск «Спартак» встретится с «Динамо», а «Сочи» – с «Ростовом».
Россия. РПЛ. 11-й тур
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 октября, 14:00 мск
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва)
16 октября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Динамо (Москва)
16 октября, 19:00 мск
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)
16 октября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва)
17 октября, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород
17 октября, 16:30 мск
17 октября, 16:30 мск
17 октября, 19:00 мск