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    «Спартак» – о сливе бюджета на этот сезон: «Очередное звено в цепочке фейков»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на публикацию телеграм-каналом BlackMirror информации о бюджете клуба на текущий сезон.

    «Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла.

    Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось», – сказал Зеленов.

    Из слитых документов следует, что:

    • «Спартак» заплатил за Максимилиано Кофрие 3,8 миллиона евро;
    • В бюджет клуба на этот сезон заложен трансфер вратаря за 50 миллионов рублей;
    • Зимой спартаковцы смогут потратить на усиление состава 7,421 миллиона евро;
    • Также в планах продажа футболистов на 12,75 миллиона евро;
    • Стадион «Открытие Банк Арена» находится в залоге у банка ВТБ: сумма кредита – 90 миллиардов рублей, срок оплаты – до 2030 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11066

      житель СПб 47 минут назад

      Кредит за арену - большой, это напрягает. А все остальное - несущественно. Главное - футбол!

      1
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      Рейтинг: +29929

      oyabun > житель СПб 18 минут назад

      Стадион Спартака на балансе у банка "Открытие". Потому так и называется. Как он при этом может быть в залоге у ВТБ? Написано же - фейки.

      1
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      Рейтинг: +10

      d c 50 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчeй bet-org.ru

      0
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