«Спартак» – о сливе бюджета на этот сезон: «Очередное звено в цепочке фейков»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на публикацию телеграм-каналом BlackMirror информации о бюджете клуба на текущий сезон.
«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла.
Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось», – сказал Зеленов.
Из слитых документов следует, что:
- «Спартак» заплатил за Максимилиано Кофрие 3,8 миллиона евро;
- В бюджет клуба на этот сезон заложен трансфер вратаря за 50 миллионов рублей;
- Зимой спартаковцы смогут потратить на усиление состава 7,421 миллиона евро;
- Также в планах продажа футболистов на 12,75 миллиона евро;
- Стадион «Открытие Банк Арена» находится в залоге у банка ВТБ: сумма кредита – 90 миллиардов рублей, срок оплаты – до 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»