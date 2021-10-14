«Спартак» – о сливе бюджета на этот сезон: «Очередное звено в цепочке фейков»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на публикацию телеграм-каналом BlackMirror информации о бюджете клуба на текущий сезон.

«Очередное звено в цепочке фейков, которые публикуются на протяжении всего года. Сочетание крупиц правды с нагромождением вымысла.

Как всегда происходит в таких случаях, вброс совпал по времени с периодом, когда команда начала показывать хорошие спортивные результаты, а информационное пространство вокруг клуба успокоилось», – сказал Зеленов.

Из слитых документов следует, что: