Главные новости дня. Дания вышла на ЧМ-2022, Карпин танцевал под «Валеру»

Дания – вторая сборная, вышедшая на ЧМ-2022.
Отбор молодежного Евро-2023. Россия разгромила Литву на выезде, Тюкавин оформил дубль.
У сборных будет всего неделя на подготовку к ЧМ-2022.
«Локомотив» анонсировал пресс-конференцию Рангника и презентацию стратегии клуба.
Сборная России из самолета поздравила Симоняна с 95-летием. К нему обратились Пике и Моуринью.
Варела: «Россия более развита, чем Дания. Мне тут больше нравится».
Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?».
Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе.
Сборная России показала, как Карпин танцует в раздевалке под песню «Валера».
Оздоев передал привет Ловрену после выхода России на первое место в группе H.