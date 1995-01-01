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    «Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут

    Арбитр Джеймс Эдкок рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. Главные высказывания:

    • «Мне не нужно носить футболку: «Я Джеймс Эдкок, и я гей». Люди знают и просто принимают это».
    • «Не все мои коллеги в курсе, но это нормально. Я слышал от них: «Я горжусь тобой и тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте». Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют».
    • «Они полностью поддерживают меня и не меняют свое отношение ко мне. Или то, как они со мной разговаривают, потому что сначала думали, что я гетеросексуальный парень, а теперь выяснили, что гей».
    • «Я не слышал никаких гомофобных оскорблений, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное».

    Эдкок провел больше 60 матчей как судья Чемпионшипа, привлекался резервным арбитром на матчи АПЛ и работал на играх Кубка Англии. До этого он совмещал судейство с работой учителя физкультуры в школе.

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    Источник: «Гол»

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