Отбор ЧМ-2022. Россия сыграет в Мариборе со Словенией

Опять, наверное, получится очередное средство против бессонницы. Надежды на зрелищный матч (за счёт игры) надежды нет.
Сегодня пройдет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях сыграет со Словенией.
Встреча пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало – в 21:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Россия занимает второе место в группе (16 очков), Словения – третье (10 очков).
- Команды встречались друг с другом 5 раз: дважды победили словенцы, дважды – россияне, еще один матч закончился ничьей.