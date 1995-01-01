Отбор ЧМ-2022. Россия сыграет в Мариборе со Словенией

Сегодня пройдет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях сыграет со Словенией.

Встреча пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало – в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.