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    Отбор ЧМ-2022. Россия сыграет в Мариборе со Словенией

    Сегодня пройдет матч 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором сборная России в гостях сыграет со Словенией.

    Встреча пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало – в 21:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    • Россия занимает второе место в группе (16 очков), Словения – третье (10 очков).
    • Команды встречались друг с другом 5 раз: дважды победили словенцы, дважды – россияне, еще один матч закончился ничьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7578

      Fusballer 23 минуты назад

      Опять, наверное, получится очередное средство против бессонницы. Надежды на зрелищный матч (за счёт игры) надежды нет.

      0
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      Рейтинг: +71

      33! 31 минуту назад

      Было бы очень символично выиграть у Словении именно в Мариборе, но... Впрочем, посмотрим

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      dabo96 31 минуту назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +13637

      paracetamol 50 минут назад

      Дзюбы нет, голов не будет! Разве что соперник сам себе забьет.

      1
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      Рейтинг: +4395

      rash1959 1 час назад

      Жду просёра от сборной команды страны "НЫНЕШНЕГО РЕЖИМА"

      0
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      Рейтинг: +25504

      silver29 1 час назад

      Ставлю на 1-2 в нашу, мне не понятны опасения, что Словения вдует нам ???? По классу это команда ниже, все зависит от нас самих, если не накосячим в обороне, то точно нахлобучим их.

      4
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      Рейтинг: +3347

      neveldomha 1 час назад

      Все что можно пожелать нашей команде в этом матче - это везения. За счет собственной игры вряд ли, что-то получится. Ну и во избежания нулевой ничьей, пожелаю словенцам закатить в свои ворота.

      1
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      Рейтинг: +25560

      Боцман59rus 1 час назад

      _ я вот думаю, что три очка со Словаками, Хорватам никто не гарантировал>))

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      Рейтинг: +2196

      Красногорск_Фан > Боцман59rus 1 час назад

      Хорваты посильнее. Выиграют 4-0

      0
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      Рейтинг: +12871

      Skull_Boy 1 час назад

      В этом матче случайностей и везения не будет, и будет поражение 2-0

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