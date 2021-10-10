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    Франция стала вторым чемпионом Лиги наций. Первым была Португалия

    Франция победила Испанию в финале Лиги наций-2021. Матч прошел в Милане.

    Франция – второй чемпион в истории турнира. Первым была Португалия, которая в 2019 году в финале победила Англию.

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    Источник: «Гол»

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    10.10.2021 23:55
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