Главные новости дня. Россия обыграла Словакию; Хачатурянц – безальтернативный кандидат на пост президента РПЛ

Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря автоголу Шкриньяра обыграла Словакию.

«Арсенал» хочет подписать Азмуна. В нем видят замену Ляказетту.

Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы».

Роналду – лучший игрок АПЛ в сентябре.

Азар травмировался в матче Бельгия – Франция.

La Gazzetta dello Sport: назначение Конте – приоритет новых владельцев «Ньюкасла».

«РБ-Спорт»: Антон Миранчук будет лечиться до середины декабря в Германии.

Официально: судья Казарцев отстранен до конца года.

Хачатурянц – единственный кандидат на пост президента РПЛ.

Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола».