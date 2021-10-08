ФНЛ утвердила состав рабочей группы по изменению формата турнира

ФНЛ сформировала рабочую группу, члены которой призваны изучить возможность смены формата турнира. В нее вошли руководители клубов и другие функционеры.
«В течение октября группа должна проработать юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения нового формата в ФНЛ и ФНЛ-2», – говорится в заявлении лиги.
Состав рабочей группы следующий.
- Президент ФНЛ, председатель рабочей группы Александр Алаев,
- Генеральный директор ФК «Факел» Роман Асхабадзе,
- Генеральный директор ФК «Балтика» Кирилл Волженкин,
- Заместитель гендиректора ФК «Новосибирск» Константин Кричевский,
- Президент ФК «Торпедо Москва» Денис Маслов,
- Директор ФК «Волга Ульяновск» Михаил Наволокин,
- Заместитель директора ФК «Сокол» Сергей Оголев,
- Главный специалист Отдела проектирования соревнований РФС Александр Орлов,
- Генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов,
- Генеральный директор ФК «Строгино» Дмитрий Струтынский,
- Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин,
- Заместитель гендиректора-спортивный директор ФК «Волгарь» Олег Флегонтов,
- Спортивный директор ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Шаронов,
- Президент ФК «Велес» Евгений Шиленков,
- Руководитель Проектного офиса РФС Герман Чистяков,
- Менеджер направления «Новая лига» Проектного офиса Дмитрий Кортава,
- Менеджер Проектного офиса, секретарь Рабочей группы Аида Мищун.
Источник: ФНЛ