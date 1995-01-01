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    ФНЛ утвердила состав рабочей группы по изменению формата турнира

    ФНЛ сформировала рабочую группу, члены которой призваны изучить возможность смены формата турнира. В нее вошли руководители клубов и другие функционеры.

    «В течение октября группа должна проработать юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения нового формата в ФНЛ и ФНЛ-2», – говорится в заявлении лиги.

    Состав рабочей группы следующий.

    • Президент ФНЛ, председатель рабочей группы Александр Алаев,
    • Генеральный директор ФК «Факел» Роман Асхабадзе,
    • Генеральный директор ФК «Балтика» Кирилл Волженкин,
    • Заместитель гендиректора ФК «Новосибирск» Константин Кричевский,
    • Президент ФК «Торпедо Москва» Денис Маслов,
    • Директор ФК «Волга Ульяновск» Михаил Наволокин,
    • Заместитель директора ФК «Сокол» Сергей Оголев,
    • Главный специалист Отдела проектирования соревнований РФС Александр Орлов,
    • Генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов,
    • Генеральный директор ФК «Строгино» Дмитрий Струтынский,
    • Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин,
    • Заместитель гендиректора-спортивный директор ФК «Волгарь» Олег Флегонтов,
    • Спортивный директор ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Шаронов,
    • Президент ФК «Велес» Евгений Шиленков,
    • Руководитель Проектного офиса РФС Герман Чистяков,
    • Менеджер направления «Новая лига» Проектного офиса Дмитрий Кортава,
    • Менеджер Проектного офиса, секретарь Рабочей группы Аида Мищун.

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    Источник: ФНЛ

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