ФНЛ утвердила состав рабочей группы по изменению формата турнира

ФНЛ сформировала рабочую группу, члены которой призваны изучить возможность смены формата турнира. В нее вошли руководители клубов и другие функционеры.

«В течение октября группа должна проработать юридические, маркетинговые и финансовые аспекты внедрения нового формата в ФНЛ и ФНЛ-2», – говорится в заявлении лиги.

Состав рабочей группы следующий.