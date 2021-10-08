Главные новости дня. Фавр может возглавить «Локомотив», Казарцева отстранят от судейства

Экс-тренер «Боруссии» Д Фавр может возглавить «Локомотив»

«Спартак» ведет переговоры с Максименко и Умяровым о новых контрактах

«Локомотив» может подписать защитника «Лацио» Патрика

Пиняев – в топ-60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году, по версии The Guardian

КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Азмуна. Он сыграет со «Спартаком»

РФС может навсегда отстранить Казарцева от судейства

Самошников и Макаров пропустят матч со Словакией из-за травм

АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

«Галатасарай» заинтересован в аренде Ларссона у «Спартака»

Лига наций. Франция добыла волевую победу над Бельгией, уступая 0:2 к перерыву, и сыграет в финале с Испанией