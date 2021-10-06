Главные новости дня. Прядкин подал в отставку, «Матч ТВ» купил медиаправа на РПЛ, Николич ушел из «Локомотива»

«Локомотив» объявил об уходе Николича. Лоськов – и.о. главного тренера.

«Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей. Последняя команда лиги заработает в 2 раза больше, чем чемпион сейчас.

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ. Хачатурянц назначен и.о.

Выборы президента РПЛ пройдут 22 ноября. Хачатурянц в случае победы будет два года работать бесплатно.

Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата на следующий сезон.

Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире.

УЕФА показал логотип Евро-2024 в Германии. В презентации Крым посчитали частью Украины.

Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем.

«Зенит» попросил РФС отменить красную карточку Азмуну.

Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции.