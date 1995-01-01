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    УЕФА показал логотип Евро-2024 в Германии. В презентации Крым посчитали частью Украины

    На Олимпийском стадионе в Берлине состоялась презентация Евро-2024, в рамках которой впервые были показаны бренд, логотип и слоган турнира.

    «В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадион».

    В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

    Девиз турнира «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы» усиливает идею сплоченности, единства и инклюзивности. Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие», – говорится в сообщении УЕФА.

    Во время презентации логотипа турнира и представления 55 стран-ассоциаций УЕФА посчитал Крым частью Украины.

    • Евро пройдет летом 2024 года.
    • Турнир примут 10 немецких городов – Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +353

      lNeTl 6 минут назад

      В футбольном мире крымского футбола не существует, только подобие.Так же как и абхазского и южно-осетиского.

      0
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      Рейтинг: +170

      Nevskij 15 минут назад

      До 2024 еще дожить надо. Поскольку это футбольный сайт, а не политический, ограничусь замечанием, что в конце 2021 - 2023 годах мир ждет много чего интересного. И на этом фоне вопрос "что там и как нарисовало УЕФА?" будет далеко не первым.

      0
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      Рейтинг: +323

      КаДеС 34 минуты назад

      Эффект от стоимости газа в Европе не сразу проявится. Уже производства некоторые закрываются. А ещё только осень. А за дровами и углём тоже в Россию звонить.

      2
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      Рейтинг: +323

      КаДеС 37 минут назад

      Ну ничего страшного. Недавно наблюдал как мелкие на площадке "тыкали" в разные хорошие машины с выкриками "моя" и радовались, когда успевали лучшие занять. Только не то, что бы прокатится, им даже посидеть в них не было суждено...

      2
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      Рейтинг: +678

      mama1991 39 минут назад

      это всего лишь картинка... путин громко смеется, сидя на кремлевском унитазе с газетой, в которой это напечатано)) пересылая аксёну смс, типа глянь, сережа)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      логист 47 минут назад

      на словах каждый может а так бы люлей бы от нас отхватили по полных

      3
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      Рейтинг: +1246

      vmonomah17 > логист 38 минут назад

      От нас - это от тебя, герой? Питарду взорвут, а ты уже за урал к бабке в деревню побежишь штаны обосраные стирать.

      0
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      Рейтинг: +323

      КаДеС > vmonomah17 36 минут назад

      Ну откуда вы знаете, кто за тем ником скрывается, что так убеждённо пишите? У вас просто интернет-отвага проснулась?

      1
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      Рейтинг: +526

      Hoahin 47 минут назад

      Так Крым не признал никто в мире, кроме парочки государств, еще бы на картинке УЕФА было иначе, лол))

      3
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      Рейтинг: +582

      _MATRIX_ > Hoahin 25 минут назад

      Да и похрен на тех, кто не признал. Разницы никакой.

      1
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      Рейтинг: +56

      Zlatan2718 54 минуты назад

      Так никто же признал воссоединение..

      2
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      Рейтинг: +582

      _MATRIX_ > Zlatan2718 25 минут назад

      Враньё.

      1
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      Рейтинг: +29771

      oyabun 58 минут назад

      Интересно, как отреагирует наша Федерация? Или как и на Олимпийских играх молча утрутся?

      1
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      Рейтинг: +61

      Nihatik 59 минут назад

      А разве Крым это не Украина?

      2
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      Рейтинг: +1306

      Олег1204 > Nihatik 42 минуты назад

      Ну так приезжай в Крым и расскажи всем что это усраина, а то там никто про это не знает

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      Рейтинг: +323

      КаДеС > Nihatik 40 минут назад

      Ну съезди, да посмотри, есть на границе России и Крыма пограничный контроль с украинскими пограничниками, поспрашивай у людей про то, какие у них паспорта, ну и вообще по спрашивай у местных где они живут, на Украине или в России.

      2
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      Рейтинг: +61

      Nihatik > КаДеС 11 минут назад

      Зачем мне туда ездить, если весь мир не признает, что крым это россия

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