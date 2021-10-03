Главные новости дня. Зелимхан Бакаев вызван в сборную России, Игнашевич возглавил «Балтику»

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Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым.
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Роналду – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в сентябре.
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Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было».
Источник: Бомбардир.ру