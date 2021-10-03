Главные новости дня. Зелимхан Бакаев вызван в сборную России, Игнашевич возглавил «Балтику»

Игнашевич – главный тренер «Балтики».

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение».

Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым.

Зелимхана Бакаева вызвали в сборную России.

Бензема: «Мбаппе перейдет в «Реал». Он сам сказал мне об этом».

Роналду – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в сентябре.

РПЛ. Ежов принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Динамо».

Дюпин: «Хвича после нереализованного в матче с «Нижним Новгородом» пенальти повесил нос и вообще не играл. Просто бросил весла».

РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» впервые в истории обошлись без голов.

Алексей Березуцкий: «Хорошо, что пенальти за руку Дивеева не было».