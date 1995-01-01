⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» – с «Ахматом»

Думаю неплохие сегодня матчи получатся.интересные пары ...
Сегодня, 3 октября, десятый тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Сначала аутсайдер «Урал» сыграет в гостях с «Уфой».
Затем действующий чемпион «Зенит» примет «Сочи».
В одно время начнутся два последующих матча: «Ахмат» – «Спартак» и «Локомотив» – «Ростов».
Россия. РПЛ. 10-й тур
3 октября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи
3 октября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 октября, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
3 октября, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ежов, 23.
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0