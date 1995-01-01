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    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» – с «Ахматом»

    Сегодня, 3 октября, десятый тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Сначала аутсайдер «Урал» сыграет в гостях с «Уфой».

    Затем действующий чемпион «Зенит» примет «Сочи».

    В одно время начнутся два последующих матча: «Ахмат»«Спартак» и «Локомотив»«Ростов».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург)

    3 октября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    3 октября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 октября, 19:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

    3 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ежов, 23.

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

    Арсенал (Тула) – Химки – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22546

      slavutiq70 23 часа назад

      Думаю неплохие сегодня матчи получатся.интересные пары ...

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