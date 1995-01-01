⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» – с «Ахматом»

Сегодня, 3 октября, десятый тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Сначала аутсайдер «Урал» сыграет в гостях с «Уфой».

Затем действующий чемпион «Зенит» примет «Сочи».

В одно время начнутся два последующих матча: «Ахмат» – «Спартак» и «Локомотив» – «Ростов».

Россия. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург)

3 октября, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

3 октября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

3 октября, 19:00 мск

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

3 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ежов, 23.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

Арсенал (Тула) – Химки – 0:0

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