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    ⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Нижним Новгородом», «Динамо» примет «Крылья», ЦСКА встретится с «Краснодаром»

    Сегодня, 2 октября, стартует десятый тур чемпионата России.

    В субботу состоятся четыре матча. «Рубин» примет «Нижний Новгород», «Динамо» встретится с «Крыльями Советов», а закроется игровой день в 19:00 мск противостояниями ЦСКА и «Краснодара», а также «Арсенала» и «Химок».

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Нижний Новгород

    2 октября, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    2 октября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Краснодар

    2 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Химки

    2 октября, 19:00 мск

    Уфа – Урал (Екатеринбург)

    3 октября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    3 октября, 16:30 мск

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    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    3 октября, 19:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

    3 октября, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22462

      slavutiq70 2 часа назад

      Думаю неплохие сегодня матчи получатся.интересные пары ...

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