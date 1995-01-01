⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Нижним Новгородом», «Динамо» примет «Крылья», ЦСКА встретится с «Краснодаром»

Думаю неплохие сегодня матчи получатся.интересные пары ...
Сегодня, 2 октября, стартует десятый тур чемпионата России.
В субботу состоятся четыре матча. «Рубин» примет «Нижний Новгород», «Динамо» встретится с «Крыльями Советов», а закроется игровой день в 19:00 мск противостояниями ЦСКА и «Краснодара», а также «Арсенала» и «Химок».
Россия. РПЛ. 10-й тур
Рубин (Казань) – Нижний Новгород
2 октября, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
2 октября, 16:30 мск
2 октября, 19:00 мск
2 октября, 19:00 мск
3 октября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи
3 октября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
3 октября, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
3 октября, 19:00 мск