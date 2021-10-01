Главные новости дня. Победа «Спартака» и поражение «Локомотива» в Лиге Европы; «Нижний Новгород» будет спонсировать дочерняя компания «Газпрома»

Названы претенденты на звание лучшего тренера, игрока и автора гола в РПЛ по итогам сентября

Куман останется в «Барселоне» как минимум до матча с «Атлетико». Его может сменить Рангник

Дебютный мяч Месси за «ПСЖ» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ

Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми

Дочерняя компания «Газпрома» стала спонсором «Нижнего Новгорода». Клубу выделят более 200 миллионов рублей

ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

Промес прервал антирекордную безголевую серию «Спартака» в еврокубках

Лига Европы. Дубль Промеса принес «Спартаку» волевую победу над «Наполи» в матче с двумя удалениями

Россия обогнала Шотландию и поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Лацио» и опустился на последнее место в группе