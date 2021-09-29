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    Лига чемпионов. «Барселона» крупно уступила «Бенфике», «Динамо» К – «Баварии»

    «Барселона» вновь проиграла в группе Лиги чемпионов. На этот раз – «Бенфике». Каталонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

    «Барселона» идет в группе последней.

    В другой встрече украинское «Динамо» крупно проиграло «Баварии».

    Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

    Бавария (Германия) – Динамо (Украина) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Левандовски, 27; 3:0 – Гнабри, 68; 4:0 – Сане, 74; 5:0 – Чупо-Мотинг, 87.

    Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нуньес, 3; 2:0 – Силва, 69; 3:0 – Нуньес, 79 (с пенальти).

    Удаления: нет – Гарсия, 87 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2021 23:53
    Комментарии43
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      Рейтинг: +657

      Лфшт 12 минут назад

      Прощай Рональд ))

      0
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      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 39 минут назад

      Барселона помойка последняя команда лиги чемпионов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13334

      paracetamol 39 минут назад

      ДК - они же еуропейцы!

      1
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      Рейтинг: +2509

      Andrering87 42 минуты назад

      Барселона на дне!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      nelez 51 минуту назад

      Я всегда думал , месси-это барселона , но оказывается ошибся.
      Барселона-это месси. Без него меньше чем средняк.Если ьак пойдет в конце сезона в ла лиге останется 2 команды которые за все истории лалиги не покидали высший дивизион.Атлетик Билбао и Реал Мадрид

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Tempos > nelez 46 минут назад

      Месси ровесник "Барсы"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Tempos 52 минуты назад

      "Барса & Kум" продолжают делать ЛЧские "хет-трики" и бить рекорды... Это кажется вторая в истории победа Бенфики над Барсой... спустя 60 лет после первой....

      0
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      Рейтинг: +422

      nelez 55 минут назад

      Куман будет кричать на всю Каталонию:
      -Не виноват яаааааа!

      0
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      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > nelez 54 минуты назад

      Куман всех распродал?

      0
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      Рейтинг: +17251

      JTherry 56 минут назад

      Бавария знатно отомстила днищу из Киеву за разгром юношеской команды, потоптались на костях...) и Барса - влетела Бенфике... у португальцев классная банда собралась...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > JTherry 58 минут назад

      Ты про свой челси и спартак волнуйся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17251

      JTherry > СуперПАВ9 54 минуты назад

      а ты в школу иди - в 1-й класс, там тебя научат грамотно писать...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7809

      GoLenaStop > JTherry 53 минуты назад

      +!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11781

      Hektor 84 > СуперПАВ9 53 минуты назад

      А ты за лондонское днище бестрофейное!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17251

      JTherry > Hektor 84 51 минуту назад

      Le Loco - по-испански *банутый...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > JTherry 51 минуту назад

      А тебя мыслить на каких костях дибил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      Andrering87 > JTherry 41 минуту назад

      Не обращай внимания на умственно отсталых...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > Andrering87 40 минут назад

      Ты про себя ты у нас отсталый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13532

      Persona_non_Grata > JTherry 38 минут назад

      La Loko - но ПО СУТИ - ВЕРНО )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7809

      GoLenaStop 56 минут назад

      Приходят новые лидеры.
      Мир не стоит на месте, а футбол - это часть мира.
      Всем удачи и хорошего следующего дня!
      Хи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2795

      CSKA57 1 час назад

      От Барселоны осталась только жалкая тень, название. Довольствуется "ничейками" с аутсайдерами в чемпионате и крупно проигрывает в ЛЧ. Игроки есть, а самой игры нет! Физрука Кумана - в отставку!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 1 час назад

      Тут Куман не винават любой другой лучше не сделает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2795

      CSKA57 > СуперПАВ9 1 час назад

      А кто виноват? Куман только футбол смотрит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 59 минут назад

      А то что у барселоны состав помойка нечего?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 58 минут назад

      Это пословица про барселону: вы друзья как не спдитесь все в музыканты не годитесь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2795

      CSKA57 > СуперПАВ9 58 минут назад

      Пофамильно, пожалуйста! Кто помойка?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 57 минут назад

      Барселона помойка

      0
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      ...
      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 57 минут назад

      Все

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      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > CSKA57 56 минут назад

      Проще назвать кто у барселоны не помойка

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      Рейтинг: +11781

      Hektor 84 > СуперПАВ9 52 минуты назад

      Это ты помойка и тоттенхем

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      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > Hektor 84 50 минут назад

      Тоттенхем нораздо сильнее испанской помойки

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      Рейтинг: +11781

      Hektor 84 > СуперПАВ9 35 минут назад

      Курнул или привился?

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      Рейтинг: -363

      СуперПАВ9 > Hektor 84 29 минут назад

      Курнул ты дибил

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