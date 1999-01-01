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    Член комитета РФС по этике Созин: «Год назад на судей давил «Спартак», а теперь – «Краснодар»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче с «Сочи» (3:0).

    «Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление.

    Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен.

    Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всe видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», – сказал Созин.

    • «Краснодар» закончил игру вдевятером.
    • Матч обслуживал Игорь Панин.

    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

    «Сочи» – о словах Хашига про судейство: «Истерическое поведение. Мы выше этого»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29495

      oyabun 1 минуту назад

      ".. Год назад на судей давил «Спартак», и им это помогло." - Сказано чтобы оправдать собственное бездействие. А если взглянуть с другой стороны, то только год как судьи перестали нагло и беспардонно засуживать Спартак. И хорошо что прекратились поводы для обсуждения судейства.

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